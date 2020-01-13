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13 Ocak 2020 Pazartesi 22:34:09 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 22:35:49

Fransa yine karıştı! Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride polisin eylemcilere şiddet uyguladığı olaylarla ilgili iki soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı 9 Ocak'ta düzenlenen gösteride polisin eylemcilere şiddet uyguladığı olaylarla ilgili iki soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris Savcılığı 9 Ocak'taki eylemde polisin göstericileri şiddetli şekilde darbettiği iki olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmaların Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği belirtildi.

Ülke genelinde 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Paris Savcılığı, başkentte 9 Ocak'taki eylemde polisin çok yakın mesafeden göstericilere karşı plastik mermi kullandığı olayla ilgili soruşturma açmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana ilk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro ceza verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Polisin, 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde şiddet uygulaması ülkede tartışma konusu oluyor.

IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi nedeniyle 4 kişinin gözünden yaralandığını itiraf etmişti.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi ölmüş, 26 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken Fransız polisin kullandığı plastik bombanın isabet etmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

AA

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