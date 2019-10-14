Fransa Suriye'den asker çekebilir
Fransa yönetimi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri ve sivil personelinin güvenliği için yeni tedbirler alacaklarını duyurdu. Fransa, daha önce ABD'nin bölgeden çekilmesi halinde benzer yönde adımlar atabileceğini belirtmişti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı, acil savunma kabine toplantısının ardından yayınladığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri ve sivil personelinin güvenliği için yeni adımlar atacaklarını açıkladı.
Açıklama, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'in, TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nı yürüttüğü bölgeden daha fazla asker çekeceklerini duyurmasının ardından geldi.
Fransız yetkililer daha önce, kendilerine lojistik destek sağlayan Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi durumunda benzer adımlar atacaklarını belirtmişti.
Yerel diplomatik kaynakların Reuters'e verdiği bilgilere göre Fransa yüzlerce özel harekat askerini bölgeden çekmeye hazırlanıyor.
FRANSIZ DEAŞ'LILARIN AKIBETİ
Açıklamada Fransa'nın önceliğinin, bahsi geçen bölgede DEAŞ'ın yeniden yükselişe geçmesinin durdurulması olduğu belirtilirken, Elysee Sarayı'nın, Suriye'nin kuzeyindeki hapishanelerde tutulan Fransız kökenli DEAŞ militanlarının güvenlik açığından faydalanarak kaçıp ülkeye geri dönmelerinden endişe duyduğu kaydedildi.
Fransa yabancı kökenli DEAŞ militanlarının, suç işledikleri yerlerde yargılanmaları gerektiğini savunuyor.
(Reuters)
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