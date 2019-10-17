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17 Ekim 2019 Perşembe 09:43:13 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:03:54

Fransa siyaseti karıştı! Macron'dan başörtüsü için kesin talimat

Fransa'da tekrar patlak veren başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Hükümete kesin talimat gönderen Macron, iç savaş uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre, son dönemde bazı siyasetçilerin Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerinden rahatsız Macron, bu grupların "damgalanma" korkusu içinde yaşamalarından duyduğu endişe dile getirdi.

MACRON'DAN HÜKÜMETE KESİN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Macron, bu çerçevede İçişleri Bakanı’na Fransa’da yerel ve ulusal düzeyde Müslümanlarla diyaloğu güçlendirmesi talimatını verirken, hükümetten bir çeşit "bölücülük" olarak gördüğü radikalleşme ve komüniteryanizm ile mücadeleyi aksatmamasını istedi.

Macron’un özellikle sağsı siyasetçi Xavier Bertrand, İslamla ilgili son açıklamalarına büyük tepki gösterdiği bildirildi. Sağcı siyasetçi, bir gazeteye verdiği demeçte, ülkenin medeniyet savaşı ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, "İslamcılığın ülkeyi kangren ettiğini" ileri sürmüştü.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI YİNE ALEVLENDİ

Fransa’da son bir hafta içinde gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin bazı üyelerinin başörtüsü, laiklik, göçmenler ve güvenlik ilgili açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un başörtülü Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi.

Macron’a gönderilen mektupta, Odoul'un Müslüman kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesine de tepki gösterildi ve Fransa'da aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti propaganda haline getirdiği vurgulandı.

Fransa’da aşırı sağcı parti dışında Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in başörtüsünün toplum tarafından istenmediğini söylemesi de, sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.

(EURONEWS)

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