Fransa polisinden halka hem darp hem gaz bombası

Fransa’da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris’te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

HEM DARP HEM GAZ BOMBASI

Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darbetti.

HÜKÜMET VE POLİS KARŞITI SLOGANLAR

Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, hükümet ve polis karşıtı sloganlar atıldı.

(İHA)