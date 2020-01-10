Fransa polisinden halka hem darp hem gaz bombası
Fransa'da, Macron'un taviz vermediği emeklilik reformuna karşı gösteri düzenleyen vatandaşlara polis hem darp ham de gaz bombasıyla karşılık verdi.
Fransa’da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris’te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
HEM DARP HEM GAZ BOMBASI
Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darbetti.
HÜKÜMET VE POLİS KARŞITI SLOGANLAR
Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, hükümet ve polis karşıtı sloganlar atıldı.
(İHA)
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