09 Mart 2020 Pazartesi 22:41:26 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:42:22
Fransa Kültür Bakanı Riester’e, koronavirüs teşhisi konuldu
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester’in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Fransa’da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.
DHA