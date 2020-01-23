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23 Ocak 2020 Perşembe 00:32:12 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 00:32:47

Fransa Ekonomi Bakanı: Vergi konusunda ABD ile ortak çerçeve belirlendi

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD ile gerginliğe neden olan internet devlerine uygulanan vergi konusunda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ortak bir çerçeve belirlendiğini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Le Maire, Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladıkları vergiden vazgeçmediklerini belirtti.

Le Maire, söz konusu şirketlerin vergilerinin ödemeleri aralık ayına ertelendiğini, bu süre içinde iki ülke arasında müzakerelerin yürütüleceğini söyledi.

Sorunun çözümüne ilişkin Mnuchin ile ortak bir çerçeve belirlendiğini ifade eden Le Maire, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde uluslararası bir çözümün bulunabileceğini kaydetti.

Le Maire, OECD çerçevesinde bir çözüm bulunmadan söz konusu vergilerin kaldırılmayacağının altını çizdi.

İnternet devlerine Fransa'da yüzde 3 vergi
Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz 2019'da onaylamıştı. Yasaya göre, internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, geçen ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile "harika" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, gümrük vergilerinin yükselmesini önlemek için internet devlerine uygulanan vergi konusunda Trump ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını kaydetmişti.

AA

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