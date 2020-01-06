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06 Ocak 2020 Pazartesi 23:52:34 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:53:30

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İran misillemelerden vazgeçmeli

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "İran misillemelerden vazgeçmeli, aynı zamanda (ABD ile İran arasında) müzakerelerin açılması ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerekiyor." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından durumun çok ciddi olduğunu ve tansiyonun giderek yükselmesinden endişe duyduklarını belirtti.

"İran misillemelerden vazgeçmeli, aynı zamanda (ABD ile İran arasında) müzakerelerin açılması ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Le Drian, bölgede istikrarın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Le Drian, Fransa'nın hedefinin bölgede tansiyonun düşmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmıştı.

Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını belirtmişti.

İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

AA

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