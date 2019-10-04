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Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor

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04 Ekim 2019 Cuma 08:45:09 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 09:40:50

Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor

Fransa’daki 5 bin mültecinin bir bölümü, gurbetçilerin desteğiyle kurulan çadırlarda kalıyor. Bölgelerinde 20 mülteci aile olduğu bilgisini veren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Aquitaine Başkanı Alper Işık Belediyeden hiç yardım alamayan ailelere biz yardımcı oluyoruz dedi. Işık, Suriyelilere kamp çadırı, battaniye ve yatak verdiklerini anlattı. UID’nin kadın kolları da düzenli yemek servisi yapıyor.

Türkiye’de 2011’de patlak veren iç savaş çözüm arayışlarına rağmen devam ederken, krizden etkilenen 5.6 milyon Suriyeli ise mülteci durumuna düştü. Bunlardan 4 milyona yakını 8 yıldan beri Türkiye’de misafir ediliyor. Türkiye’nin izlediği açık kapı politikası Küresel İnsani Yardım Raporlarına “Dünyanın En Cömert Ülkesi” olarak yansıdı. Türkiye, kaynaklarını komşuları için seferber ederken, Avrupalı ülkeler ise mülteci dramına üç maymunu oynuyor.

5 BİN KİŞİYE BAKAMADI

Zorlukları aşarak Avrupa’ya gidebilen Suriyeliler devletlerin ilgisizliğinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi tehditlerle de karşılaşıyor. 1 milyon Suriyeli Avrupa’ya sığınma başvurusu yaparken; Almanya 8 bin, Fransa 5 bin, ABD 3 bin, İsveç 2 bin, Kanada 2 bin, Avusturya 2 bin, İngiltere 120 bin, İtalya 118 bin, Hollanda 90 bin, Norveç 50 bin, Avustralya 35 bin, Belçika 35 bin, Danimarka 16 bin, Yunanistan ise 16 bin civarında mülteciyi barındırıyor.

AVRUPA’DA SEFALET

Sınırlı sayıda sığınmacıya kapıların açıldığı Avrupa’da bu insanlar kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bunlar arasında açık cezaevi benzeri kamplarda hayata tutunanlar kadar şanslı olmayanlar da var. Fransa’da ormanlık alanda yaşayan mülteciler bulunurken; devletin sahip çıkmadığı Suriyelilere Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Fransa-Aquitaine Bölgesi destek oluyor. UID, Suriyeli ailelere kamp çadırı, battaniye, yatak, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuyor.

UID DESTEK VERİYOR

UID Aquitaine Bölge Başkanı Alper Işık, “Bölgemizde 20 mülteci aile var. AB politikasına göre sosyal yardımda bulunulması gerekirken, belediyeler de bu insanlara hiçbir destek vermiyor. Çocuklar okula bile gidemiyor, eğitim hakkından mahrumlar. Ormanlık alanda çadırlarda kalan bir aileyi Türk işadamlarımızın desteği ile otele yerleştirdik. Bölgemizde çok sayıda işveren Türk var. Bunları çalıştırmak istiyorlar ama yasak. Çalıştırıldığı vakit kaçak sınıfına giriyor. Hiçbir resmi hakları yok. Dünyanın en cömert milleti olarak bizler buradaki tüm göçmenlere ulaşıp yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.

İnsan ayrımı yapıyorlar

Fransızların ormanlık alanda yaşayan Suriyelileri şikayet ettiklerini kaydeden Alper Işık şunları söyledi: “Bundan dolayı aileler bazı zamanlar yerlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Ülkede göçmenlere sıcak bakılmıyor. Avrupa’nın mülteci almama gibi bir politikası var. Dışlama politikası uyguluyorlar. Eğitimli göçmenleri tutuyor, diğerlerini istemiyorlar. İnsan ayrımı yapılıyor. Hıristiyan mülteciler sorun olmuyor ama Müslüman olanlar sorun haline getiriliyor.”

(Yenişafak)

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