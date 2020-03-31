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31 Mart 2020 Salı 16:06:09 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:12:29

Fransa da Türkiye gibi yardım kampanyası başlattı! Bakalım muhalefet bunu da eleştirebilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan ve milletin büyük bir teveccüh gösterdiği Milli Dayanışma Kampanyası büyüyerek devam ediyor. Muhalefet ise, kampanyaya destek olmak yerine algı yapmaya çalıştı. Öte yandan Türkiye'nin başlattığı yardım kampanyasının bir benzerini Fransa da uygulamaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatan Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya, devletin üst kademesinden birçok isim de destek verdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatıldı. Muhalefet hükümete eleştiriler getirerek Twitter'da #hükümetistifa hastagini açtı. CHP'li Muharrem İnce "Devlet yardım kampanyası başlatmaz, yardım yapar" ifadelerini kullanarak algı yapmaya çalıştı. İYİ Partili Ümit Özdağ ise konuyu Suriyelilere bağlayarak, "Suriyelilere 52 Milyar Dolar harcayan hükümet, söz konusu kendi milleti olunca yardım paralarından medet umuyor" dedi.

FRANSA DA BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Hükümetin başlattığı ve milletin büyük bir destekle katılım sağladığı kampanyanın bir benzeri ise Fransa'da başlatıldı.

Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, "Bu kriz 2008 krizinden çok daha güçlü" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli dayanışma için büyük bir çağrıda bulunuyorum. Bireylerin veya iş dünyasının, ülkedeki en çok etkilenenlere yönelik dayanışma çabalarına katkıda bulunmasına izin vermek için çevrimiçi bir bağış platformu oluşturulacaktır" dedi.

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