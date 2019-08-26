Fransa’da G7 kaosu

Bu yıl 45’incisi düzenlenen G7 Zirvesi, önceki gün Fransa’nın güneyindeki Biarritz kentinde protestoların gölgesinde başladı. Dün Biarritz’in 30 kilometre güneyindeki Hendaye kasabası ve zirvenin düzenlendiği otelin yakınındaki Bayonne kentinde en az 50 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplanan 15 binden fazla eylemci, G7 Zirvesi’ni protesto etti.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Protestoda, göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Zirvenin düzenlendiği Pyrenees-Atlantique Bölge Valisi Eric Spıtz, G7 Zirvesi protestolarında 68 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ZİRVEDE İRAN SÜRPRİZİ

G7 devam ederken sürpriz bir şekilde İran Dışişleri Bakanı Zarif zirvenin yapıldığı kente geldi. Trump, G7 ülkeleri adına İran’a bildiri ileteceği iddiasına “Hayır, böyle bir konuyu tartışmadım. İnsanların konuşmasını engelleyemem. Konuşmak isterlerse, konuşabilirler” dedi.Ardında Macron ve Cevad Zarif, Fransa’nın Biarritz kentinde bir araya geldi. Zarif, görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililerin de katıldığını belirtti.