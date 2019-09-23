Fransa’da camiye araçlı saldırı

Haut-Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, saldırgan otomobilini önceki akşam saat 20 civarında camiye sürdü. Saldırıda, 1980 doğumlu olduğu belirtilen Yacine K. adlı saldırganın kendisi dışında herhangi bir yaralanan olmazken, camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, saldırganın kendisini bıçakla boğazından yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi. Saldırganın daha önce de şiddet ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan sabıkası olduğu açıklandı.