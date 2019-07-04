Fransa Cumrhubaşkanı Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Mesrur Barzani ile görüştü
Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile görüştü.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'de gerçekleşen görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum ele alındı.
Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili, bu ülkedeki tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.
Barzani görüşmede Senemaud'a IKBY'deki hükümet kurma çalışmaları ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bilgi verirken, Fransız yetkili de IKBY'nin gelişmesi için ülkesinin verdiği desteğin süreceğini ifade etti.
AA
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