Ford Cybertruck'e meydan okudu

'ADİL ŞARTLARDA YARIŞALIM'

Tesla'nın geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı ve kırılmaz camının kırılmasıyla çok konuşulan elektrikli pikap aracı Cybertruck, gündemden düşmüyor. Elon Musk, Ford F-150'yi çektiğini gösteren videoyu sosyal medyada paylaştı. 13 milyondan fazla izlenen videoda, Cybertruck galip geldi. Ford Genel Müdür Yardımcısı Sunny Madra ise deneyin eşit şartlarda yapılmadığını ima ederek Musk'a meydan okudu. Deneyi daha adil koşullarda yapmak için Musk'tan bir Cybertruck isteyen Madra'ya, ünlü milyarder olumlu yanıt verdi.