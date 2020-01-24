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24 Ocak 2020 Cuma 13:13:35 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 13:14:17

FKÖ'den Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' açıklamasına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"nın detaylarını 28 Ocak Salı gününden önce açıklama niyetine tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"nın detaylarını 28 Ocak Salı gününden önce açıklama niyetine tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed el-Mecdelani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin ilan edeceği bir şey kalmadı. Trump, arkadaşı Netanyahu'ya yarayan bir seçim propagandasına yatırım yapıyor." dedi.

"Yüzyılın Anlaşması" planının bir değeri olmadığını ve ABD'nin Filistin meselesindeki tutumu değişmedikçe Filistin'in ABD'ye karşı duruşunun da değişmeyeceğini vurgulayan Mecdelani, "ABD bir Yahudi devleti ve Batı Şeria'da bir güç paylaşımı istiyor. Ancak bu plan gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Mecdelani, ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan planına karşı mücadele edebilmek için "Filistin'deki bölünmeye son vererek birlik olmanın ve Filistin seçimlerinin düzenlemesinin zorunluluğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

(AA)

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