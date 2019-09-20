Firarileri yakalayana 19 bin dolar

1000’DEN FAZLASI SOKAKLARDA

Filipinler’de ‘uyuşturucuyla savaş’ adı altında binlerce yargısız infaza imza atan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir skandala daha imza attı. Cinayet, tecavüz gibi en ağır suçları işlemiş olmalarına rağmen, yasanın yanlış uygulanması sonucu erken tahliye edilen 1700 mahkumun 19 Eylül’e kadar teslim olmalarını emretmişti. Ancak 700’e yakın kişi teslim olurken, Duterte 1000’den fazla mahkumun bugün teslim olmamaları halinde ‘ölü ya da diri’ ele geçirileceklerini duyurdu.

’GÜLÜMSEYEREK ÖDEME YAPARIM’

Filipinler lideri, teslim olmayanların her birinin ‘kellesine’ 19 bin dolar (108 bin lira) ödül koydu. Daha önce de pek çok acımasız uygulamalarıyla tepki çeken Duterte, “Mahkumları ölü getirilmeniz daha iyi bir tercih. Gülümseyerek size ödeme yaparım” ifadelerini kullandı. 2016 seçimlerini en az 100 bin suçlu öldürmeyi vadederek kazanan Duterte, ‘uyuşturucuyla savaş’ adı altında 3 yılda 27 binden fazla can aldı.