Firar deliği
ABD’de aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. İki cinayet suçlusu, cezaevi tuvaletinin tavanına açtıkları 55 santimlik delikten firar etti.
BAŞLARINA ÖDÜL KONULDU
Kaliforniya eyaletindeki bir cezaevinde cinayet suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar, gardiyanların göremeyeceği bir tuvaletin tavanına 55 santimlik delik açtı. Bazı noktaları yaklaşık 30 santim olan hava boşluğundan sürünerek geçen 2 zanlı, su borularının bulunduğu bakım alanına çıkarak hapisten firar etti.
Yetkililer, zanlıların kaçtığı bölgenin binanın arkasında kaldığını, tel örgüler dışında güvenliğin bulunmadığını söyledi. Kaçakların nerede olduğuna dair bilgi verenlere 5 bin dolar ödül verileceği açıklandı.
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