16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:59:33
Finlere keyfi mesai hakkı
Çalışanlarına sunduğu esnek koşullarla dünya lideri olan Finlandiya, bir adım daha ileri gidiyor.
İZİNLER UZAYABİLECEK
2020’den itibaren çalışanlar, haftalık 40 saatlik mesailerinin en az yarısını, nerede ve ne zaman kullanabileceğini belirleme hakkına sahip olacak. Ayrıca isteyenler iş ve sorumluluklarını aksatmadığı sürece çocuklarıyla ilgilenebilecek, spor salonuna gidebilecek ve tatil sürelerini uzatabilecek. Özel yaşamı kolaylaştıracak yeni düzenlemeyle, çalışanların performansının daha da artması bekleniyor.
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