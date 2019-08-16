Finlere keyfi mesai hakkı

İZİNLER UZAYABİLECEK

2020’den itibaren çalışanlar, haftalık 40 saatlik mesailerinin en az yarısını, nerede ve ne zaman kullanabileceğini belirleme hakkına sahip olacak. Ayrıca isteyenler iş ve sorumluluklarını aksatmadığı sürece çocuklarıyla ilgilenebilecek, spor salonuna gidebilecek ve tatil sürelerini uzatabilecek. Özel yaşamı kolaylaştıracak yeni düzenlemeyle, çalışanların performansının daha da artması bekleniyor.