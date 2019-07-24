Film setinde korkunç kaza

DIESEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Efsane yapımın başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü, sette yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Dublör hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düşme anına şahit olup şoka giren Diesel, gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kazanın ardından çekimlere bir süre ara verildi.