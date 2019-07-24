24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:34:37
Film setinde korkunç kaza
Dünyanın en sevilen aksiyon film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin dokuzuncusunun çekimleri tam gaz devam ediyor.
DIESEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Efsane yapımın başrol oyuncusu Vin Diesel’in dublörü, sette yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Dublör hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düşme anına şahit olup şoka giren Diesel, gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kazanın ardından çekimlere bir süre ara verildi.
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