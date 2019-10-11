Fillerin EYT kararı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı gülme krizine soktu
DANİMARKA Meclis'in çok ilginç anlar yaşandı. Ülkede kalan son 4 sirk fili için parlamentoda düzenlenen emeklilik karar oturumunda, Mette Frederiksen gülme krizine tutuldu.
Sene sonuna kadar vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını tamamen yasaklamaya hazırlanan Danimarka meclisinde komik anlar yaşandı.
Başbakan gülme krizine girdi
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yönetiminde, ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir emeklilik hayatı sağlama çalışmalarının konuşulduğu oturumda birçok meclis üyesi kahkahalarını tutamadı.
Birçok sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı
Başbakan Frederiksen, uzun süre gülmesini durduramadı. Siyasi gerginlikten uzak gündemiyle bilinen Danimarka’nın mecliste tartıştığı konu, birçok sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.
(Ensonhaber)
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