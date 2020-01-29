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29 Ocak 2020 Çarşamba 16:28:36 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:30:00

Filistinliler Batı Şeria’da Trump’ın sözde barış planını protesto etti: 3 yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle 3 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle 3 Filistinli yaralandı.

Beytüllahim, Ürdün Vadisi ve El-Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde toplanan çok sayıda Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.

Ürdün Vadisi'ndeki gösteriye katılan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (Fetih) Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada işgal devleti İsrail ve ABD yönetimi tarafından hedef haline gelen Ürdün Vadisi’nin sadece Filistinlilere ait olduğunu vurgulamak için toplandık." dedi.

Alul, Filistinlilerin bu bölgedeki topraklarında ziraat yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yüzyılın Anlaşması tarihin çöplüğüne gidecek. Kudüssüz ve 1967 sınırlarının tamamının dahil edilmediği bir devleti kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vadisi’nin de Filistin toprağı olduğunu vurgulayan Alul, Filistin halkının mücadeleye devam edeceğini ve işgale karşı toplumsal bir direniş sergileyeceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinlilerin girmeye çalıştığı Ürdün Vadisi’ne büyük bir askeri güç konuşlandırarak, halkın girmesini engellemeye çalışırken araçlarından inen yüzlerce Filistinli, Ürdün Vadisi’ne yaya olarak yürüyüşe geçti.

İsrail güçleri gerçek mermi kullandı

İsrail güçleri, El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı yakınındaki gösteriye göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Ramallah kenti yakınında yer alan El-Bire kentindeki göstericileri dağıtmak için İsrail güçleri gerçek mermi kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Arub Mülteci Kampı yakınındaki gösteride İsrail güçlerince plastik mermiyle başından yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

El-Bire'de ise biri ayağından biri de omzundan olmak üzere 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

(AA)

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