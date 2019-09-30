Filistinli tutukluya ölümüne işkence

İşgal güçleri, bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne neden olan saldırıyı düzenlemekle suçladıkları 44 yaşındaki Filistinli Samir el-Arbid'i, Ramallah’ın Batn el-Heva mahallesinde çarşamba günü gözaltına aldı. Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arbid, Meskubiye Sorgu Merkezi'nde gördüğü ağır işkence sonucu bilincini kaybetti.

‘ÖZEL TEKNİK’ UYGULANDI

Durumu ağırlaşan Arbid, Hadassah Hastanesi'ne nakledildi. Açıklamada, işkence nedeniyle Arbid'in vücudunda birçok kırık oluştuğu ifade edildi ve gerekli tedaviyi görmesi için acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı. İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin haberinde ise özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Haberde, Arbid’in, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından “istisnai” bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alındığı da belirtildi. Solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in hayatına ilişkin ciddi endişelerin olduğu kaydedildi.