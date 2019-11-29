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29 Kasım 2019 Cuma 18:06:38 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 18:09:36

Filistinli tarihçi: BM'nin 1947'deki Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşünce

Filistinli tarihçi Selim el-Mubayyıd, Birleşmiş Milletler'in 72 yıl önce aldığı Filistin'i bölme kararının temelden haksız bir düşünce olduğunu söyledi.

Filistinli tarihçi Selim el-Mubayyıd, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin 29 Kasım 1947'de aldığı 181 sayılı Filistin'i bölme kararının birçok iftirayı içinde barındırdığını belirtti.

Zamanında Filistinliler ve Arap ülkeleri tarafından reddedilen bu kararın "Filistinlilerin başına gelen büyük felaketin ve Filistin topraklarının çalınması için bir başlangıç" olduğunu kaydeden Mubayyıd, "Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşüncedir." dedi.

BU KARAR BM'NİN FİLİSTİN'DE PATLATTIĞI BİR BOMBA

Bu kararı "İngiltere ile ABD'nin oluşturduğu ve BM'nin Filistin'de patlattığı bir bomba" olarak nitelendiren Mubayyıd, "Filistin'in zalim devlet İngiltere'ye karşı büyük kini var. Almanya'nın Holokost için Yahudilere ödediği gibi İngiltere'nin de Filistinlilere bir bedel ödemesi gerekir." diye konuştu.

Filistinlilerin dillendirdiği "1967 sınırlarında bağımsız bir devlet" talebinin Filistin davasının içinde bulunduğu karmaşık durumda bir tür alçak gönüllülük olduğunu söyleyen Mubayyıd, bağımsız bir devletin Filistinlilerin doğal ve meşru hakkı olduğunu vurguladı.

İSRAİL, VÜCUTTAN ATILMASI GEREKEN BİR ÇIBAN

Mubayyıd, İsrail'in Arap coğrafyası ortasındaki varlığını, Arapların gelenekleri, yasaları ve dinleriyle bağdaşmadığı için vücuttan atılması gereken bir çıbana benzetti.

Filistinli tarihçi son olarak, bölgedeki tüm ihlalleri meşrulaştıran ABD-İsrail yakınlaşmasından dolayı Filistin meselesinin en kötü dönemini yaşadığını ifade etti.

ULUSLARARASI FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA GÜNÜ

Bundan 72 yıl önce aldığı kararla İsrail'in Filistin topraklarında meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı iki kararla da 29 Kasım'ı "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak duyurdu.

BM, dayanışma günü kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar düzenleme ve film gösterimleri yapma gibi etkinlikler gerçekleştirmesini istiyor.

AA

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