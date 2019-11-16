Filistinli hukukçulardan Gazze'deki İsrail saldırılarına protesto

"Es-Sevarke Ailesi'ni Savunma Hukuki Birliği"nin Gazze'nin merkezindeki Deyr Belah kentinde düzenlediği gösteriye katılan hukukçu ve avukatlar, uluslararası toplumdan saldırıların durması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Filistinli hukukçu Salah Abdulati, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, savaş suçu işlemiştir ve uluslararası toplumun, bu suçları işleyen ya da emrini verenlerden hesap sorması gerekmektedir." dedi.

Bu suçların, tüm uluslararası ve insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade eden Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bu suçları görüşmek ve faillerinin cezalandırılmasıyla ilgili mekanizmayı oluşturmak üzere olağanüstü toplantı düzenleme çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunan Abdulati, Filistin yönetiminden de diplomatik alanda acilen harekete geçmesini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke ailesinin de 8 ferdi (5'i çocuk, 2'si kadın) yer almıştı.

(AA)