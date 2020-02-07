Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu

Filistinli bir genç, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda boynundan vurularak şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildi.

19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile adlı Filistinli genç, boynundan vurularak şehit oldu.

Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ile Nablus’un Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için toplanmıştı.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık vermişti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI



ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Dün ve önceki gün de Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 4 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şehit olmuştu.

AA