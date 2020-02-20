Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinden Har Homa ve Givat Hamatos'a 5 bin 200 yeni konut inşa edecekleri yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Ebu Rudeyne, iki devletli çözümün sistematik şekilde yok edilerek ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının adım adım uygulandığını belirtti.

Ebu Rudeyne, "Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşası, iki devletli çözümün imhası anlamına geliyor. Netanyahu'nun bu ısrarı uluslararası kararların ve uluslararası hukukun ihlali demek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Filistinlilerin hakları uğruna İsraillilerden oy almak istiyor

"Bu girişim kimseye barış ve huzur getirmeyecek. Bölgede daha fazla gerginlik ve şiddete neden olacak." diyen Ebu Rudayne, Netanyahu'nun Filistinlilerin hakları uğruna İsraillilerden oy almak istediğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

AA