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28 Ocak 2020 Salı 10:22:34 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:28:51

Filistin'den Arap ve İslam ülkelerine çağrı: ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının açıklanacağı merasime gitmeyin

Filistin yönetimi Arap ve İslam ülkelerine, bugün ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının açıklanacağı merasime gitmemeleri çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA'da yer alan haberde Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz." dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

- FİLİSTİN DEVLET BAŞKANINDAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" şeklinde adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirterek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

HAMAS: "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI FİLİSTİNLİLER İÇİN YENİ BİR BÜYÜK FELAKETTİR

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını, "yeni bir büyük felaket" (Nekbe) şeklinde nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halka yönelik çifte (ABD-İsrail) bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu sözde barış planını akamete uğratma ve Filistin halkının çıkarlarını korumanın tüm Filistinlilerin görevi olduğunu kaydeden Berhum, bunun için cesur kararlar alınması ve genel bir seferberlik hali ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Söz konusu plana karşı koymak için Filistin genelinde direniş hareketlerinin dozunun artırılması gerektiğine işaret eden Berhum, Filistin yönetimine İsrail'le güvenlik alanındaki koordinasyonu acilen durdurma, İslam dünyasına da Filistin halkını destekleme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirterek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, tarihi Filistin topraklarını 14 Mayıs 1948'de işgal etmiş, 1,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 800 binini şehir ve köylerinden göçe zorlamıştı. Bu olay, Filistinliler tarafından "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak adlandırılıyor.

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