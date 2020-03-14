Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e çıktı

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Beytullahim kentinde 3 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Mulhem, böylece Filistin'de koronavirüs vaka sayısının 38'e yükseldiğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarındaki Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

AA