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19 Ekim 2019 Cumartesi 20:42:59 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:43:57

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor! Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

FİLİSTİN NURİ PAKDİL'İN YASINI TUTUYOR

Öte yandan Filistin Ankara Büyükelçiliği de Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Filistin Devleti Elçiliği, 18/10/2019 Cuma günü vefat eden Türk yazar ve şair Nuri Bakdil’in yasını tutuyor.

Sayın Dr. Fayed Mustafa bu büyük kayıp ile ilgili derin üzüntülerini Ankara Büyükelçiliği personeli ve halkımız adına ve dost türklerin ailelerinin gönül rahatlığı adına içtenlikle paylaşıyor.

Büyük yazar ve şair Bakdil, Kudüs'ü sürekli savunması ve on yıllardır haklı nedenlerinden dolayı Kudüs'ün gerçek şairi olarak bilinir. Filistin'de Nablus kentinde adını taşıyan bir okul da var ve Filistin arkadaşlarını unutamıyor.

Allah  rahmet etsin ve Filistinlilerin tüm taraftarları buna razı olsun.

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