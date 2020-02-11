11 Şubat 2020 Salı 19:03:20 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:07:22
Filistin lideri Abbas BMGK'de: Barış hala mümkün, başarılabilir
Filistin lideri Abbas BMGK'de; "Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
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