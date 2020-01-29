'Filistin-İsrail arasında arazi mübadelesi olabileceği' iddia edildi

  • Bist 100
    120159
  • Dolar
    5,9479
  • Euro
    6,5470
  • Altın
    301,0560
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı
Gamze Erçel doğum anını paylaştı Gamze Erçel doğum anını paylaştı
Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi
Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi
Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin
Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Siachen: Üçüncü Kutup Siachen: Üçüncü Kutup
Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri
Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak
Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi
Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu
Türkiye, Çin'deki 32 vatandaşını aileleriyle tahliye edecek Türkiye, Çin'deki 32 vatandaşını aileleriyle tahliye edecek
Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber... Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:24:36 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:25:29

'Filistin-İsrail arasında arazi mübadelesi olabileceği' iddia edildi

ABD'nin hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde Orta Doğu barış planının, İsrail'in kuzeyinde Arap nüfusun yoğunlukta olduğu El-Müselles bölgesinin arazi mübadelesine konu olmasına zemin hazırlayabileceği belirtildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu ismini vermediği bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump'ın sözde barış planının Müselles bölgesinde arazi mübadelesini içerebileceğine işaret edildi.

Yetkili, ABD'nin, barış müzakerelerinin yeniden başlamasının bir parçası olarak ilk defa, üzerinde yerleşimin olduğu arazilerin mübadelesinden bahsettiğini vurguladı.

İsrail merkezli Walla web sitesinde ise sözde barış planının Müselles bölgesindeki köylerin, gelecekte kurulacak Filistin devletinin bir parçası olarak kabul edilmesiyle İsrail'in sınırlarının yeniden çizilmesi ihtimalini gündeme getirdiği iddia edildi.

Söz konusu mübadelenin "Müselles'e karşılık Batı Şeria'nın yüzde 30'unun İsrail'e bırakılmasını öngördüğü" görüşüne yer verilen sitede, bölgedeki "Kefr Kara, Arara, Baka el-Garbiyye, Ummul Fahm, Kalansava, Et-Taybe, Kefr Kasım, Et-Tayra, Kefr Bera ve Celculiyye köylerinin, 1949'da imzalanan ateşkes anlaşmalarında Ürdün egemenliğine bırakılmasının gerektiği, ancak askeri sebeplerden ötürü İsrail'e bırakıldığı öne sürüldü.

"Yüz binlerce Arap'ın vatandaşlığı elinden alınabilir"

İsrail parlamentosunda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde ise ABD'nin sözde barış planının, tarihi Filistin topraklarının merkezinde yer alan Müselles bölgesindeki yüz binlerce Arap'ın vatandaşlığının elinden alınmasına zemin hazırlayacağını söyledi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'na konuşan Avde, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın planı, Müselles bölgesindeki yüzbinlerce Arap'ın vatandaşlığının elinden alınmasına yeşil ışık yakıyor." dedi.

Bu ırkçılığa tüm yollara başvurarak karşı koyayacaklarını vurgulayan Avde, barış ve demokrasiye inanan Arap ve Yahudilerin bu tehlikeli plana karşı koyması gerektiğini belirtti.

Sözde barış planının, İsrail'deki Arap nüfusunun oluşturduğu demografik "tehlike" nedeniyle topraklarının mübadelesini içerebileceği belirtilen Müselles bölgesinde, çoğu Müslüman Filistinli olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ