25 Temmuz 2019 Perşembe 21:38:08 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:53:41
Filistin Devlet Başkanı, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
AA
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