  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya için acil toplanacak
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü... İlk bir saat, ilk altı ay ve 2 yaşına kadar anne sütü...
İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması İran'dan Keşmir gerginliğine dair "endişeliyiz" açıklaması
Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme Isimat-Mirin Fransa'da! İki yıllık sözleşme
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir DEİK Sağlık Komisyon Üyesi Terziler: Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık turizminde öne çıkabilir
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'da ayin yapıldı
Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı Payitaht Abdülhamid "Tahsin Paşa"sı Yenişehirlioğlu Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı
Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı Kızlarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı... Otomobilleri devrildi: 5 yaralı
Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır Bakan Koca: Türkiye, tüm vatandaşlarına ambulans hizmeti veren tek ülke konumundadır
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır Guterres: Kıbrıs'ta gerginlikleri azaltacak tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı Uçak ambulans kalp damarlarında terslik olan Leo bebek için havalandı
Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu?
Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: UNSMIL konvoyu hedef alındı
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e hava saldırıları sürüyor
En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:11:28 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:31:48

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin yok olmaya mahkum olduğunu ve işgal edilmiş toprakların bir gün gerçek sahiplerine döneceğini söyledi.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı’na ilk defa düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “İsrail istediği kadar konut ve yerleşim birimi inşa edeceğini duyursun, hepsi bir gün yok olacaktır.” dedi.

Filistinlilerin toprakların gerçek sahibi olduğunu vurgulayan Abbas, “Buradaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak ve tarihin çöplüğüne yuvarlanacaktır. Bir gün anlayacaklar ki bu toprakların sahipleri vardır.” ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistinlilerin 5 bin yıldan beridir tarihi Filistin coğrafyasının sahipleri olduğuna dikkati çekerek, “Bu topraklar 5 bin yıl önce burada yaşayan Kenanlılarındır. Biz Filistinliler de Kenanlılarız.” dedi.

Filistin yönetiminin Filistinli şehitleri terörist addetmesini kabul etmeyeceklerini belirten Abbas, şehit ve tutukluların önemine vurgu yaparak, İsrail’in şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına dokunmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Uzmanlara göre, Abbas’ın Celezon kampına düzenlediği ziyaret, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun perşembe günü kampa yakın Beit-İl Yahudi yerleşim birimine düzenlediği ziyarete karşılık verme amacı taşıyor.

Netanyahu, 8 Ağustos’ta Beit-İl Yahudi yerleşim birimine düzenlediği ziyarette, 650 yeni konutun inşa edilmesi temel atma törenine katılmış, burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin Yahudi halkının “tarihi vatanlarındaki” varlığını güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın büyük bir kısmını ilhak edeceği işaretini vermişti.

İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına onay

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi tarafından salı günü yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.

Raporda, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde önceden inşa edilmiş 3 yerleşim biriminin de onaylandığı belirtilmişti.

Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

(AA)

Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
Trafikte bayram yoğunluğu başladı
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
Ölü domuzu traktörle sürüklediler
Anne-babasını siyanürle öldürme olayının iddianamesi hazırlandı
Ermenisten saf dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş hamle!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ