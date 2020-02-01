01 Şubat 2020 Cumartesi 15:04:20 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 15:31:35
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın planını reddediyorum
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." açıklamalarında bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.
Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." ifadesini kullandı.
(AA)
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