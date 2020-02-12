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12 Şubat 2020 Çarşamba 22:41:25 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 22:43:24

Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletlerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, "Yerleşim birimlerini destekleyen ve oralarda yatırım yapan firmaların adlarının yayımlanması, yerleşim birimlerini ifşa etmektir ve bunları yasallaştırma girişimlerini reddetme adımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca bu firmaların açıklanmasının, Yahudi yerleşim birimlerini reddeden uluslararası kararların uygulanması anlamına geldiğini aktaran Iştiyye şunları kaydetti:

"İnsan hakları ihlallerine katılımlarından dolayı bu şirketleri uluslararası kurumlar ve ülkelerindeki mahkemeler aracılığıyla takip edeceğiz. İşgal altındaki topraklarımızı hakları olmadığı halde kullandıkları için kendilerinden tazminat talep edeceğiz."

Filistin hükümetinin, bu firmaların istemesi halinde fabrika ve merkezleri Filistin köy ve şehirlerine nakletme olasılığını incelemeye hazır olduğunu belirten Iştiyye, söz konusu firmalara yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki merkezlerini ve şubelerini kapatmaları çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ZAFER"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de yazılı açıklamasında, "Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların listesini yayınlamak, sömürge sisteminin kaynaklarını kurutma yönündeki uluslararası hukuk ve diplomatik çaba açısından bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, söz konusu firmaların isimlerinin açıklanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu adımla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki tüm faaliyetlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunun gözler önüne serildiğini savundu.

Yahudi yerleşim birimlerinin; Filistin halkını kendi kaderini tayin hakkını kullanmaktan, topraklarını ve doğal kaynaklarını kontrol etmekten mahrum bıraktığına işaret eden Ureykat, "Bu adım, diğer şirketleri işgal altındaki Filistin'de yapılan insan hakları ihlallerine katılmamaya yöneltmeli." ifadesini kullandı.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşılmıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer alıyor.

Listede, ayrıca Hollanda'dan "Booking", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

AA

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