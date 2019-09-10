10 Eylül 2019 Salı 18:25:18 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 18:26:43
Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Davao şehrinin 108 kilometre güneydoğusu olarak belirlendiği belirtildi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AB'nin yeni komisyon üyeleri belli olurken yeni başkan Leyen'den de küstah bir Türkiye açıklaması geldi!
- CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
- Su-57'nin geliştirilmesinde ilham kaynağı olan Altın Kartal sergilendi
- İki ABD’li komutan 'güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyor
- AB Türkiye Delegasyonu, gelen tepkiler üzerine 'yeni eğitim yılı' mesajını kaldırdı