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16 Ekim 2019 Çarşamba 21:13:01 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:15:27

Filipinler'de korkutan deprem!

Ülkede 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 çocuk öldü, 25'den fazla kişi yaralandı.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda bugün meydana gelen 6,4 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

ABS-CBN'in haberine göre, polis, Tulunan kasabasında 7 yaşında bir kız çocuğunun, evin duvarının çökmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Magsaysay kasabasında depreme uykuda yakalanan 5 yaşında bir erkek çocuğunun da üstüne düşen eşyalardan hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, Mindanao Adası genelinde deprem nedeniyle 25'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Depremde yaralananların çoğunun, yıkılan duvarlar ve devrilen eşyalar nedeniyle yara aldığı bildirildi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde, okullarda hasar tespiti yapılması için yarın eğitime ara verilmesi talimatı verildi.

Kuzey Cotabato bölgesine bağlı M'lang kasabasının Belediye Başkanı Yardımcısı Joselito Pinol, deprem sırasında ve sonrasında güvenliği sağlamak için kasabadaki bir hastaneden hastaların tahliye edildiğini belirtti.

Kasabada çok sayıda binanın hasar gördüğünü ve bazı elektrik direklerinin devrildiğini bildiren Pinol, depremde ofisinin dış cephe camlarının kırıldığını dile getirdi.

Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabası yetkililerinden Anthony Allada da "Birçok artçı sarsıntı yaşandı. Bazıları tamamen olmak üzere çok sayıda ev hasar gördü." dedi.

Yerel afet müdahale görevlisi Leslie Francisco, Digos şehri merkezinde ufak bir okul binasının depremde hasar gördüğünü ancak kimsenin içeride mahsur kaldığına ilişkin bilgi almadıklarını ifade etti.

Yetkililer, General Santos şehrinde bir alışveriş merkezinde depremin hemen ardından yangın çıktığını ancak bunun depremle ilgili olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Diğer yandan, depremin ardından Kidapawan şehrinde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıklanmıştı.

AA

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