Filipinler'de yanardağını söndürmek için dans ediyorlar
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor.
Yanardağdan görüntüler Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar...
Yanardağın patlamaması için Subil dansı yapan bölge halkı
Tahliye sonrası kapalı spor salonlarında kalan bölge halkı Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda, pazar günü meydana gelen patlamaların ardından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tahliyelerin sürdüğü bölgeden gelen yüzlerce kişi Alitagtag Belediyesi tarafından güvenli bölgelere getirildi. Bu arada Alitagtag Kilisesi'nde bir araya gelen halk, Taal Yanardağı'nı söndüreceğine inandıkları Subli dansını yaptı.
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