Filipinler'de tayfun alarmı

185 KM HIZLA İLERLİYOR

Ulusal Meteoroloji Ajansı’nın, fırtınanın saatte 185 kilometre hıza ulaştığını duyurmasının ardından, ülkenin doğusundan 43 bin kişi tahliye edildi. Okullar da bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi. Filipinli yetkililer, başkent Manila ve çevresindeki illerin de aşırı yağış almasını beklediklerini açıklayarak, buralarda yaşayan vatandaşlarını, dikkatli olmaları konusunda uyardı.