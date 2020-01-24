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24 Ocak 2020 Cuma 11:54:13 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:20:07

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör ela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvetme tehdidinde bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyonda yaptığı konuşmada, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın vizesinin iptal edilmesiyle ilgili "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim." ifadelerini kullandı.

Senatör Dela Rosa, emniyet genel müdürü olduğu dönemde, Duterte'nin Haziran 2016'da iktidara geldiğinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına önderlik etmişti.

Resmi verilere göre, 1 Temmuz 2016-1 Ekim 2018'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik güçleri 113 bin 570 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 500'den fazlası kamu görevlisi 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Operasyonlar, polis güçlerinin kullandığı orantısız şiddet ve yargısız infaz iddiaları nedeniyle insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef olmuştu.

Senatör Dela Rosa, 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye giriş vizesini iptal ettiğini öğrendiğini açıklamıştı.

ABD tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmazken, vize iptalinin Dela Rosa'nın görev dönemindeki insan hakları ihlalleri ve operasyonları eleştiren muhalif Senatör Leila de Lima'nın gözaltına alınmasındaki rolü nedeniyle yaptırım olarak alındığı tahmin ediliyor.

(AA)

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