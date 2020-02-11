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11 Şubat 2020 Salı 11:49:39 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:19:59

Filipinler ABD'i kovuyor

Filipinler Devlet Başkanı Duterte tehdidinin arkasında durdu. Filipinler, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvetti.

ABD ile Filipinler arasında ipler kopuyor. Filipinler, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) lağvetti.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin VFA'yı lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.

Locsin, "diplomatik nezaketten dolayı" konuyla ilgili başka açıklama yapılmayacağını ifade etti.

Anlaşmanın, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı doğrultusunda lağvedildiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Filipinli yetkililer, VFA'nın feshinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildirimin Washington'a ulaşmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bu bekleme sürecinde her iki tarafın da anlaşmanın sürdürülmesine yönelik karar verebileceklerini söyledi.

ABD'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Devlet Başkanı Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, 24 Ocak'ta televizyonda yaptığı konuşmada, "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim." ifadelerini kullanmıştı.

FİLİPİNLER UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDİYOR

Senatör Dela Rosa, emniyet genel müdürü olduğu dönemde, Duterte'nin Haziran 2016'da iktidara geldiğinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına önderlik etmişti. 

Resmi verilere göre, 1 Temmuz 2016-1 Ekim 2018'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik güçleri 113 bin 570 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülmüş, 500'den fazlası kamu görevlisi, 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı. 

Operasyonlar, polis güçlerinin kullandığı orantısız şiddet ve yargısız infaz iddiaları nedeniyle insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef olmuştu.

Senatör Dela Rosa, 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye giriş vizesini iptal ettiğini öğrendiğini açıklamıştı.

ABD tarafından açıklama yapılmazken vize iptali kararının Dela Rosa'nın görev dönemindeki insan hakları ihlalleri ve operasyonları eleştiren muhalif Senatör Leila de Lima'nın gözaltına alınmasındaki rolü nedeniyle yaptırım amacıyla alındığı tahmin ediliyor.

AA

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