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20 Ağustos 2019 Salı 11:53:33 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 11:59:37

Fildişi Sahili'nin çamaşırcıları 'Fanico'lar

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki "Fanico"lar, geçimlerini sağlamak için Banco Nehri'nde çamaşır yıkıyorlar. Mahmut Serdar Alakuş

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde bulunan Banco Ulusal Parkı içerisindeki Banco Nehri, geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan "Fanico"lara ev sahipliği yapıyor.

Mali ve Nijer gibi ülkelerden eş ve çocuklarını geride bırakarak Abidjan kentine gelen ve yaptıkları işten dolayı kendilerine bez anlamındaki "Fanico" denilen çamaşır yıkayıcıları, haftanın altı günü Adjeme bölgesinden topladıkları çamaşırları Banco Nehri'nde yıkıyor.

Abidjan'ı diğer şehirlere bağlayan Autoroute d N çevre yolunun kenarında trafik gürültüsüne aldırmadan çamaşırlarını yıkayan Fanicoların sayısı kimi zaman yüze kadar çıkıyor.

Geleneksel kostikli kil sabunlarını çamaşır yıkamada kullanan Fanicoların her birinin ayrı yıkama bölgesi bulunuyor.

Bölgede çamaşır yıkanmasına kısıtlama getirildi

Kamyon lastiğinin üzerine düz beton parçaları koyarak kendilerine yıkama zemini oluşturan çamaşırcılar, önce Banco Nehri'ne batırarak ıslattıkları kuru elbiseleri daha sonra kil sabunlarıyla köpürtüyorlar. Çamaşırların iyice yıkandığından emin olan Fanicolar daha sonra durulayıp yıkama işlemini tamamlıyorlar.

Yıkanan elbiseleri bohçalayarak kafalarının üzerinde kurutma alanlarına götüren çamaşırcılar, elbiseleri açık alanlara sererek kurumalarını bekliyorlar.

Fanicolar, Fildişi Sahili hükümetinin, uluslararası bazı basın yayın organlarında ülke insanını kötü tanıtan haberlerin yayımlanmasının ardından bölgede çamaşır yıkanmasına kısıtlama getirdiğini söylüyor.

Kısıtlama nedeniyle çamaşır yıkayanların sayısında azalma görülse de bazı günler Banco Nehri'nde insan yoğunluğu yaşanıyor.

"Hayatım boyunca çamaşır yıkadım"

Abidjan'a çamaşır yıkamak için geldiğini ifade eden 62 yaşındaki Malili İbrahim Sou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır çamaşır yıkama işi yaptığını kaydetti.

Çamaşır yıkayarak ailesi için para biriktirdiğini belirten Sou, "Ben hayatım boyunca çamaşır yıkadım. Mali'de de bu işi yapıyordum. Abidjan'a gelerek daha çok para kazanabileceğimi umut etmiştim. Bazı günler 2 bin CFA (19 lira) kazanıyorum. Bazı günler çamaşırların sahipleri temiz yıkanmadığı gerekçesiyle para ödemiyor. İnsanlar gerçekten çok acımasız." dedi.

Her sabah Adjeme bölgesinde sokak sokak dolaşarak insanların kirli çamaşırlarını topladığını ifade eden Sou, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir enerji harcayarak tüm gün suyun içinde çamaşır yıkadığını söyledi.  

Yasaklardan sonra sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Sou, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fildişi Sahili hükümetinin bizlere kolaylık sağlamasını istiyoruz. Bizler günlük çok az kazanan insanlarız. Tek isteğimiz ailemiz için para biriktirerek onlara göndermek. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu üç dört kişi birleşerek tuttukları evde yaşıyor. Kazandığımız paranın yarısını kendi ihtiyaçlarımız için harcıyoruz diğer yarısını da ailelerimiz için biriktiriyoruz. Kurban Bayramı'nda bile ailemi göremedim. En son bir yıl önce Mali'ye gittim." 

(AA)

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