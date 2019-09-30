Fil treni ezdi!

ÖNLEM ARTIRILACAK

Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen dev bir file çarptı.

Ağır yaralanan hayvan, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp yavaşça ormanlık alana doğru yürüyerek gözden kayboldu. Yolcu treninin motor kısmının dağıldığı, makinistin ise çarpışma sonunda yaralandığı öğrenildi. Yetkililer, 2013 yılından beri 67 file tren çarptığını, bu nedenle önlemlerin sıklaştırılacağını bildirdi.