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05 Ekim 2019 Cumartesi 14:11:28 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:23:08

FETÖ'cü Enes'e ABD'de tepki: Habeş maymunu gibisin

Boston'daki camide karşılarında FETÖ'cü Enes Kanter'i gören Türkler, tepkisiz kalamadı.

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün destekçilerinden biri olan basketçi Enes Kanter, Boston'da camiye gitti.  Cami çıkışında Türk vatandaşlarıyla karşı karşıya gelen Kanter'e, tepki oldukça büyüktü.

"SENİN YÜZÜNDEN NAMAZ KILAMADIK"

Elindeki telefonla FETÖ'cü Enes Kanter'i görüntüleyen Türk vatandaşı, "Aşağılık bir herifsin sen, senin yüzünden namaz kılamadık. Şov yapmayı öğrenmişsin. Babanın hurmaları büyütmüş seni.

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