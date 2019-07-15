  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7108
  • Euro
    6,4319
  • Altın
    257,7760
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet
Karabük'te 3 ayrı trafik kazası: 15 yaralı Karabük'te 3 ayrı trafik kazası: 15 yaralı
Hamas'tan Lübnan'ın 'yasa dışı iş gücüyle mücadele planına' tepki Hamas'tan Lübnan'ın 'yasa dışı iş gücüyle mücadele planına' tepki
FETÖ mensupları ABD'de Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor FETÖ mensupları ABD'de Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor
Bingöl'de otomobil çaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Bingöl'de otomobil çaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
TEM'de feci kaza! Kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata tutundu TEM'de feci kaza! Kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata tutundu
Terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz'da bombaladığı araçlar sergilendi Terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz'da bombaladığı araçlar sergilendi
YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı
Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak
Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Başkan Erdoğan'dan S-400 mesajı: Hedefimiz Rusya ile ortak üretim yapmak Başkan Erdoğan'dan S-400 mesajı: Hedefimiz Rusya ile ortak üretim yapmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı
Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi
15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi 15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var! Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var!
FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti
Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü
Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi
Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti
26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler 26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:44:56 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:49:06

FETÖ mensupları ABD'de Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor

ABD'ye firar eden FETÖ mensupları, burada yasal bir kimlik kazanmak için Türkiye'yi karalayıp, çeşitli iftiralar atıp, şirket evlilikleri yaparken, Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor.

ABD'ye firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, burada yasal bir kimlik kazanmak için Türkiye'yi karalayıp, çeşitli iftiralar atıp, şirket evlilikleri yaparken, örgüt 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan Türk vatandaşlarını da aynı şekilde vize almaya teşvik ederek Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, 15 Temmuz sürecinde Türkiye'den kaçan FETÖ mensupları, ABD'de yasallaşmak için tüm yolları deniyor.

FETÖ mensuplarının en sık başvurduğu yöntemin, Türkiye'de tehlike altında oldukları iftirasını atarak kendilerini mağdur gösterip ABD'ye iltica etmek olduğu belirtiliyor.

DİLEKÇELERİN BEYANA DAYALI OLMASINI KULLANIYORLAR

Örgüte yakın avukatların düzenlediği ve tamamen kurmaca bilgilerle dolu dilekçelerde ABD'ye iltica etmek isteyen kişi ya da kişiler, Türkiye'de ağır insan hakları ihlalleri işlendiği, keyfi tutuklamalar olduğu, can güvenliklerinin bulunmadığı ve Türkiye'ye dönmeleri halinde tüm haklarının ihlal edileceği gibi iftiralar atıyor.

Kaynaklar, iltica sürecinde ABD yargısının bu dilekçelerde belirtilen gerekçeler için hiçbir belge talebinde bulunmadığını, başvuru gerekçelerinin neredeyse tamamen beyana dayalı olduğunu ve örgüt üyelerinin bu açığı kullandıklarını vurguladı.

YARGIÇLARIN SORDUĞU SORULAR

Ayrıca kaynaklar, dilekçeleri alan yargıçların kendilerine “Bylock programı kullanıyor muydunuz? Zaman gazetesi üyesi miydiniz?” tarzında sorular sorduğunu, bu sorulara FETÖ’cü avukatların istediği şekilde cevap verildiğinde ise Yeşil Kart almanın neredeyse garanti olduğunu aktardı.

Sürecin gayet hızlı işlediğine dikkati çeken kaynaklar, bu kişilerin bazen 3 ay kadar kısa bir sürede çalışma vizesi sahibi olduklarını anlattı. Çalışma vizesi bulunan kişiler bir yıl içinde Yeşil Kart'a başvurabiliyor ve takip eden 3 ila 5 yılda da vatandaşlık hakkı kazanıyor.

Öte yandan bu tarz yöntemleri daha önce PKK ile ilişkili kişilerin ABD ve Avrupa ülkelerinde kullandığı, "Türkiye'de can güvenlikleri olmadığı" gerekçesiyle bu ülkelere iltica ettiği biliniyor. İki örgütün yöntemleri arasındaki benzerlik ise dikkati çekiyor.

ŞİRKET EVLİLİKLERİYLE İLTİCA

FETÖ mensuplarının sıklıkla başvurduğu bir diğer yöntemin ise şirket evlilikleri olduğu kaydediliyor.

Türkiye'den kaçarken ABD'ye bir şekilde yüklü miktarda para getiren FETÖ mensupları, bu paraları özellikle New York ve New Jersey bölgesinde yoğunluklu olmak üzere belirli iş yerleri üzerinden "yatırımcı yeşil kartı" almak için kullanıyor.

Maddi olarak zor durumda olan işletmecilere yaklaşan FETÖ'cüler, on binlerce dolarlık yatırım göstererek girişimci statüsünden yeşil kart sahibi oluyor.

Yeşil Kart sahibi olduktan sonra birkaç yıl içinde ABD vatandaşlığına geçen FETÖ'cüler söz konusu iş yerlerinden ayrılarak yerlerini Türkiye'den yeni gelen ya da Yeşil Kart arayışında olan başka FETÖ mensuplarına bırakıyor.

Örgüt üyeleri arasında zaman zaman şirket evlilikleri nedeniyle anlaşmazlıklar çıktığı, hatta mahkemelik oldukları da biliniyor.

ANLAŞMAZLIKLAR "FETÖ MAHKEMESİNDE" ÇÖZÜLÜYOR

Bu anlaşmazlıklara bir örnek olarak California eyaletinde yaşayan firari FETÖ'cü iş adamı Osman Nakipoğlu’nun oğlu Bahattin Nakipoğlu’nun FETÖ mensubu bazı iş adamları ile yaşadıkları gösteriliyor.

Oğul Nakipoğlu’nun danışmanlık şirketi ile FETÖ’cü başka iş adamları arasında yaşanan anlaşmazlıklar "FETÖ mahkemesine" götürülüyor. Baba Nakipoğlu'nun FETÖ'cü iş adamları ile oğlu arasında bir mahkeme kurduğu ve herkesin baba Nakipoğlu'nun sözüne uyduğu belirtiliyor.

Ayrıca kaynaklar, avukatların, söz konusu şekilde çalışma vizesi almak için FETÖ ile ilişkisi olmayan ve ABD'de tutunmaya çalışan kişileri de teşvik ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, böylece örgütün hem Türkiye'yi karalayarak çalışma vizesi yoluyla mensuplarının sayısını artırdığını hem de şirket evlilikleri ile milyonlarca doları FETÖ havuzunda tuttuğunu dile getirdi.

"KATALOG YOLUYLA EVLİLİK" SÜRÜYOR

FETÖ mensupları Türkiye'de yıllarca uyguladıkları katalogla evlendirme yöntemlerini ABD'de de sürdürüyor. Türkiye'den gelen ve ABD'de henüz kalıcı bir statüsü olmayan FETÖ mensupları, bu ülke vatandaşı olan başka örgüt mensupları ile evlendirilerek Yeşil Kart sahibi yapılıyor.

Kaynaklar, örgütün söz konusu yöntemlerle FETÖ ile ilişkili ya da ilişkisiz kişilere vize alarak ve ABD'ye iltica ederek FETÖ yandaşlarının Türkiye düşmanı bir lobicilik çalışması yaptığı uyarasında bulunuyor.

(AA)

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması!
CHP'li sözcünün skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki!
Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler... Komandolar imha etti
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
BAE medyasından hain FETÖ'ye skandal destek
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Beştepe'de ilk tören... Başkan Erdoğan çelenk bırakıp, dua etti
Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
İş dünyasından peş peşe açıklamalar: İzin vermeyeceğiz
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Emre'nin G.Saray'a geleceği konuşuluyordu! Celta Vigo'dan sürpriz karar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ