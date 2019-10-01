Pensilvanya'daki şarlatanla röportaj yapan Sisi’nin adamı itiraf etti: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
Mısır’da darbeci Sisi’ye bağlı TV kanalı TEN TV, Pensilvanya’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaptı. Görüşmeyi yapan sunucu El Dihi mülakata dair yaptığı açıklamada Gülen’in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini anlattı.
New York’ta düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılan Sisi’nin beraberinde götürdüğü Nashaat Al-Dihi, Pensilvanya’da FETÖ elebaşının malikanesine gitti. Burada elebaşı Gülen ile görüşen Dihi, örgütün propaganda çalışmalarına destek verdi.
Gülen’den övgü dolu sözlerle bahseden Nashaat Al-Dhi’nin gazeteci kimliği altında Mısır istihbaratı için çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca üst düzey FETÖ’cülerle irtibatlı olduğu da kaydedilen Dhi’nin, örgütün Mısır temsilcisi gibi hareket ettiği de ifade ediliyor. Dhi’nin, FETÖ’nün Mısır’daki faaliyetlerine destek olduğu dile getiriliyor.
ABD istihbaratı gözlemi altında
Söz konusu görüşmenin detaylarını yine TEN TV ekranlarında anlatan darbe yanlısı sözde gazeteci, Gülen ile Amerikan istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sisi'ye dua ediyor
El Dihi Gülen’in darbeyle göreve gelen Sisi için “Muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi’ye dua ettiğini de belirtti.
TEN TV ise, Gülen’den, “ruhani bir şahsiyet” olarak söz etti.
El Dihi, Gülen’in Mısır’a gelmek istediğini belirterek, “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El Sisi’yi muhlis, Allah’tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı” dedi.
(Yeni Şafak)
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