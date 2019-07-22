Fenomenliğin suyunu çıkardı
Instagram’da 4.5 milyon takipçisi olan Belle Delphine'ni, banyo yaptığı suyu satışa çıkarınca, hesabı kapatıldı.
HAYRANLARI TOPA TUTTU
Video oyunu ve anime karakterlerini taklit ettiği bir Instagram hesabı bulunan 19 yaşındaki Belle Delphine, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Ancak son dönemlerde müstehcen paylaşımlarla eleştiri oklarını üzerine çeken genç fenomenin son hareketi, hayranlarını kızdırdı. Banyo yaptığı suyu 30 dolardan satışa çıkaran Delphine’e eleştiri yağdı. Çok sayıda şikayet alan genç kız, Instagram yetkililerini harekete geçirdi. Belle’nin hesabı topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.
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