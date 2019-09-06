Fenomen polislere soruşturma

İKİSİNİ DE YAPABİLİR

Almanya Emniyet Müdürlüğü, dünya çapında ‘ikisini de yapabilir’ etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlara, Alman polisler de büyük ilgi gösterince harekete geçti. Fenomen polisler hakkında, yaptıkları eylemlerle meslekleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Alman Federal Polisi tarafından da, memurlar için sosyal medya kılavuzu yayınladı. Kılavuzda, sosyal medya kullanımında polislerin özel hayatları ve meslekleri arasındaki ayrıma dikkat etmeleri istendi.