03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:20:54
Felsefe Taşı’na 193 bin lira
Britanyalı yazar J. K Rowling’in filme de uyarlanan dünyaca ünlü Harry Potter serisinin ilk kitabının ilk baskısı, düzenlenen açık artırmada 28 bin 500 sterline (193 bin lira) satıldı.
1997’de piyasaya sürülen ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı satan kişinin, kitabı yaz tatilinde okumak için 1999’da bir kütüphaneden bir sterline aldığı öğrenildi. İki yazım hatası olan kitap, ilk seferinde 500 adet basılmış, 300’ü kütüphanelere yollanmıştı.
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