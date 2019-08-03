Felsefe Taşı’na 193 bin lira

1997’de piyasaya sürülen ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı satan kişinin, kitabı yaz tatilinde okumak için 1999’da bir kütüphaneden bir sterline aldığı öğrenildi. İki yazım hatası olan kitap, ilk seferinde 500 adet basılmış, 300’ü kütüphanelere yollanmıştı.