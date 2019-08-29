Felakette kundak şüphesi

DÜNYA SEFERBER OLDU

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon Ormanları, haftalardır alev alev yanıyor. Havadan ve karadan müdahalelere rağmen binlerce farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle dünya seferber olurken, birçok ülke Brezilya’ya yardım teklifinde bulundu. Hala kontrol altına alınamayan felaketin korkunç boyutlara ulaştığı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) uydu verilerine yansıdı.

Amazonlar’ın kuzeyinde oluşan dev karbonmonoksit bulutunun, 5 bin 500 metre yükseğe ulaşarak, doğuya ve güneye doğru yayıldığı tespit edildi.

KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Uydu görüntülerini yayınlayan yetkililer, Amazonlar’da devam eden yangınların, son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını açıkladı. 7 eyalette hala devam eden yangınları da geçen yıla göre belirgin bir artış gözlendiğine dikkat çeken NASA’nın Biyosfer Bilimleri Laboratuvarı Başkanı Douglas Morton, yangınların çıkış yeri ve zamanının, kuraklık şartlarına değil, arazi açma amacına işaret ettiğini söyledi.