Fedor uzayda
Rusya’nın “insansı robotu” Fedor, Soyuz MS-14 uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.
KARMAŞIK GÖREVLERDE KULLANILACAK:
Rusya’nın “insansı robotu” Fedor, Soyuz MS-14 uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. İlk kez 2017’de silah ateşlerken yayınlanan videosuyla meşhur olan Fedor, 10 gün boyunca istasyonda kalarak hem kozmonotlara yardım edecek, hem de yeni şeyler öğrenecek. 7 Eylül’de Dünya’ya geri dönecek bu yetenekli insansı robota, uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler verilmesi planlanıyor.
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