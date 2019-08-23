Fedor uzayda

KARMAŞIK GÖREVLERDE KULLANILACAK:

Rusya’nın “insansı robotu” Fedor, Soyuz MS-14 uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. İlk kez 2017’de silah ateşlerken yayınlanan videosuyla meşhur olan Fedor, 10 gün boyunca istasyonda kalarak hem kozmonotlara yardım edecek, hem de yeni şeyler öğrenecek. 7 Eylül’de Dünya’ya geri dönecek bu yetenekli insansı robota, uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler verilmesi planlanıyor.